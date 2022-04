Wéér vogelgriep in Barneveld, bedrijf met 26.000 legkippen vandaag nog geruimd

In de gemeente Barneveld is op een tweede pluimveebedrijf vogelgriep aangetroffen. Het gaat om een bedrijf in Voorthuizen. De betreffende pluimveehouder heeft circa 26.000 leghennen. Burgemeester Jan Luteijn reageert geschrokken: ,,De sector heeft het zwaar te verduren.‘’

Vorige week donderdag werd al op een pluimveebedrijf in Barneveld vogelgriep geconstateerd. Zaterdag is daarom begonnen met het ruimen van zo’n 200.000 kippen in een straal van één kilometer rond het besmette bedrijf. Bij zeven pluimveehouders moesten de leghennen uit voorzorg worden gedood.

De Nederlandse Voedsel- en Waren Autoriteit doet bij alle pluimveebedrijven in een straal van drie kilometer rondom een besmet bedrijf extra onderzoek naar vogelgriep. Het bedrijf in Voorthuizen ligt niet in de straal van drie kilometer van het eerder getroffen bedrijf in Barneveld. Het bedrijf in Voorthuizen wordt vandaag meteen geruimd.

In Voorthuizen liggen geen bedrijven binnen één kilometer van de besmette pluimveehouderij. Er hoeven daarom geen andere bedrijven uit voorzorg te worden geruimd. Bij de eerdere besmetting in Barneveld was dat wel het geval. Het ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit heeft een vervoersverbod ingesteld. In totaal geldt dit voor 232 bedrijven.

Triest

Burgemeester Jan Luteijn: ,,We hoopten dat er niet meer bedrijven bij zouden komen. Er zijn al zoveel ondernemers hard geraakt; zowel door de ruimingen, als door het vervoersverbod dat is ingesteld. Hoe triest is het, dat er nu ook in de kern Voorthuizen een boer is, die zijn kippen ziek heeft zien worden en geruimd ziet worden. Als college van burgemeester en wethouders leven wij erg mee met onze ondernemers in de pluimveesector, die het zwaar te verduren hebben.”

