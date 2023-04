Wegen blokkeren, veganistisch eten: Jeroen (lid van Extinction Rebellion) doet alles voor het klimaat

Van klein clubje naar protest­groep met duizenden fans: wat is het geheim van Extinction Rebellion?

Wat begon met tientallen enthousiastelingen, is inmiddels uitgegroeid tot een demonstratie met duizenden mensen: de blokkade van de A12 in Den Haag door klimaatgroep Extinction Rebellion. Tal van BN’ers haken inmiddels aan. Wat is het geheim van die organisatie? Merkdeskundigen aan het woord.