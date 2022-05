Wegens oorlog geen officiële herdenking op Sovjet Ereveld in Leusden

Herdenking precies tachtig jaar na de moord op 77 Sovjetsol­da­ten: ‘Een deel van mijn hart blijft hier’

Voor het eerst was zaterdagochtend een nazaat aanwezig op de jaarlijkse herdenking bij het monument voor de oorlogsslachtoffers uit de voormalige Sovjet-Unie: Dilnaz Baratova. Haar grootvader Ilsja Machametov was één van de 77 krijgsgevangenen die hier werden geëxecuteerd en in een kuil geworpen.

9 april