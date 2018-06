Wegenwachter Romano brengt bruiloftsgasten met panne naar feest

De wegenwachter kwam gisteravond even over 18 uur aan bij het koppel met autopech. ,,Toen ik ze naar een veilige plek gesleept had, merkte ik op dat ze er erg netjes uitzagen. Ze vertelden dat ze op weg waren naar een bruiloft van een collega van de man en dat ze al te laat waren", vertelt Romano. Hij twijfelde geen moment en stelt voor om het stel verder te slepen naar de bruiloft en daar pas te kijken wat er met de auto aan de hand is. Het koppel was volgens Romano blij en opgelucht dat ze toch nog het jawoord konden meemaken.



Eenmaal in Hoevelaken ziet de wegenwachter dat de auto dusdanig kapot is dat hij naar de garage afgevoerd moet worden. Een lift naar huis hoeven de bruiloftsgasten ook niet te regelen. ,,Nee hoor, we hebben een afspraak gemaakt. Rond 12 uur 's nachts zijn ze door een transporteur opgehaald die ze naar een vervangende auto bracht." Als dank voor zijn diensten kreeg Romano een gebakje en een glas cola.