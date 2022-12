Weinig ‘doorzakkers’ in Barneveld: opbrengst grote alcoholcontrole minimaal

Wespendief wint het van windturbi­ne; slaan we niet door? ‘Windmolens beschermen óók de natuur’

Om de wespendief te beschermen, gaan alle windmolenplannen op de Veluwe de prullenbak in. Bescherming van natuur is belangrijk, maar dat is de energietransitie óók. Petra Souwerbren van Natuur en Milieu Gelderland en Olof van der Gaag van de Nederlandse Vereniging Duurzame Energie over dit ‘duivelse dilemma’.

26 december