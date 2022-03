Wekenlang omrijden? Een gevalletje ‘Hoevelaken’ kan vaker voorkomen, waarschuwt minister

Nazaat komt twee nieuwe Mondriaans op het spoor: kinderportretten van Bets en Nicolaas Bergman

Tijdens het onderzoek voor een boek over zijn familiegeschiedenis is schrijver Nick Draaijer twee onbekende kinderportretten van de in Amersfoort geboren Piet Mondriaan (1872-1944) op het spoor gekomen, die zaten in privécollecties. Ze tonen zijn overgrootmoeder Bets Bergman en haar broer Nicolaas.

9 maart