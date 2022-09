Welk dierenverhaal mogen we echt niet missen op Dierendag?

voetbal totaal Berry Powel stopt bij Roda’46 en CJVV dendert meteen door: dit is het overzicht van het amateur­voet­bal

Na een serie nederlagen in de Jack’s League én de uitschakeling in de KNVB-beker was er zaterdag opluchting bij IJsselmeervogels. De ‘Rooien’ pakten een punt tegen Katwijk: 0-0. Ook opvallend: het gepromoveerde CJVV zette meteen de stijgende lijn door in de tweede klasse door ASC Nieuwland pootje te lichten: 5-1. En: oud-prof Berry Powel speelde zaterdag zijn laatste duel voor Roda’46. Wat gebeurde er nog meer op de amateurvelden? Met dit overzicht ben je weer helemaal bij.

26 september