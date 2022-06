Werd schilder Willem Koetse vermoord? Kleinzoon probeert een eeuw na dato het mysterie te ontrafelen

Minder bussen in regio Amersfoort vanwege personeels­te­kort

Vanwege een tekort aan personeel rijden er vanaf 10 juli minder vaak bussen in de regio Amersfoort, dat meldt vervoerder Syntus Utrecht. Zo rijden bussen bijvoorbeeld twee keer per uur in plaats van vier keer. Er vallen geen buslijnen uit.

28 juni