Werk aan cv-ketels op de Verdiweg stilgelegd na vondst asbest

rechtszaak In dit drugslab werd voor 17 miljoen euro per maand geprodu­ceerd, maar verdachten ‘weten van niets’

Een tot de tanden toe bewapend arrestatieteam en een reusachtig sloopvoertuig is er op 10 oktober 2022 nodig om binnen te vallen in een loods in Nijkerk. Daar bevindt zich een drugslab van formaat, waar op grote schaal amfetamine geproduceerd wordt. Goed voor zo’n 17 miljoen euro per maand. Maandag stonden de eerste verdachten voor de rechter.