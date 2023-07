Werklozen legden de Hugo de Grootlaan aan, daarna kwamen er imposante villa’s te staan

Nieuwe vondst van 120.000 jaar (!) oude schelpen bewijst het andermaal: Amersfoort lag aan zee

Een bijzondere vondst in stadspark Elisabeth Groen. Of beter gezegd: ver daaronder. Bij het slaan van een waterbron zijn fossiele schelpen gevonden van rond de 120.000 jaar oud. Ze leefden in de zee die zich daar destijds bevond. ,,Bij het boren vonden we wit gruis. En verrek, daar zaten schelpen in!’’