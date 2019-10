Werkstraf geëist voor aanrijding met tractor: ‘Onschuldige wandeling eindigde als totale verandering van mijn leven’

Kat met kop klem in afvalcon­tai­ner in Barneveld: gered met water en zeep

16:44 Een kat is vanochtend door Dierenambulance Barneveld uit een wel heel benarde situatie gered. Het beestje was in een afvalcontainer terecht gekomen en met zijn kop vast komen te zitten in de afwateringsopening.