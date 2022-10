Werkzaamheden rondom stationsgebied Nijkerk: snelheid omlaag naar 30 km/uur

Politiek in Nijkerk eist duidelijk­heid over opvang van vluchtelin­gen uit Oekraïne

De voltallige gemeenteraad van Nijkerk vindt dat ze onvoldoende is geïnformeerd over de opvang van vluchtelingen uit Oekraïne in Nijkerk. De partijen eisen daarom duidelijkheid van burgemeester en wethouders in een spoeddebat, komende donderdag.

18 oktober