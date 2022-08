Wie beschadigde kunstwerk Van Oldenbarnevelt met hogedrukspuit? ‘Allerlei details zijn weg’

De dader ligt op het kerkhof. De gemeente Amersfoort is weliswaar eigenaar van het reliëf van Johan van Oldenbarnevelt, maar moet het antwoord op de vraag wie het heeft beschadigd met een hogedrukspuit schuldig blijven.

Het zandstenen kunstwerk, gemaakt door beeldhouwer Ton Mooy, toont de in Amersfoort geboren staatsman (1547-1619), leunend op zijn wandelstok, terwijl hij knielt op het schavot. Achter hem staat de beul met zijn zwaard klaar.

Aan de linkerzijde is een gedicht gegraveerd van Joost van den Vondel. Het reliëf, een geschenk van cultuurstichting Open Oog aan de gemeente, werd in 2015 aangebracht in de grachtwand ter hoogte van het huis met de paarse ruitjes aan de Zuidsingel.

Volledig scherm Het zandstenen reliëf dat de onthoofding van Van Oldenbarnevelt laat zien bij de onthulling in 2015. © AD

,,Zandsteen is niet bestand tegen hoge druk’’, zegt Mooy, in wiens atelier in Park Randenbroek het reliëf wacht op een opknapbeurt. ,,Dat moet je schoonmaken met stoom, onder heel lage druk.’’

Quote Allerlei details zijn weg, zoals de baard van Van Oldenbarne­velt en het gezicht van de beul Ton Mooy, beeldhouwer

Volgens gemeentewoordvoerder Joost Mulder is het reliëf ‘vervuild en verweerd door viezigheid van de bomen en beschadigd door een aanvaring’. Maar Mooy, die veertig jaar werkzaam was in het restauratiewezen, herkent ook de sporen van een hogedrukspuit. ,,Allerlei details zijn weg, zoals de baard van Van Oldenbarnevelt en het gezicht van de beul.’’

Hij kan pas beginnen met het herstel als de gemeente budget beschikbaar stelt. Dat gebeurt in elk geval niet meer dit jaar, aldus Mulder. ,,De gemeente heeft veel kunstwerken in de openbare ruimte in beheer en meerdere daarvan hebben onze aandacht nodig. We moeten prioriteiten stellen.’’

Te zijner tijd krijgt het reliëf een andere plek. Ook daarover is nog geen besluit genomen. Als de Stichting Open Oog en Mooy mogen kiezen, wordt het de zijgevel van Museum Flehite. Mooy: ,,Dat is een idee van een schipper van de Waterlijn. Het beroemde stokje van Van Oldenbarnevelt ligt namelijk in het museum.’’

Volledig scherm Door gebruik van een hogedrukspuit zijn veel details beschadigd, waaronder de baard van Van Oldenbarnevelt. © AD

Volledig scherm Fotomontage van het reliëf in de zijgevel van Museum Flehite. Of de gemeente met deze plek akkoord gaat, is nog niet duidelijk. © Stichting Open Oog

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.