Wie heeft de auto van Erwin zo toegetakeld? ‘Het is niet de eerste keer in deze straat’

Wanneer Erwin zondagochtend door zijn straat - Oosteinde - loopt, treft hij zijn auto zwaar gehavend aan. De achterbumper en -klep zijn beschadigd. En zijn ruit? Die ligt in duizend stukjes op de grond. ,,Het leek alsof er iemand met zijn fiets kéihard tegen mijn auto aan was gereden. Die persoon zal wel hoofdpijn hebben, want er zat nog een pluk haar in mijn remlicht”, aldus Pul.

Dat er schade is - rond de 2000 euro - is tot daar aan toe, vervolgt hij. ,,Het meest frustrerende is dat de daders zich niet melden. Heb je schade gemaakt? Dan meld je het. Dat is normaal fatsoen. Daarbij is niet de eerste keer dat dit in deze straat gebeurt. Moeten we straks allemaal onze auto’s in de garage stallen? Dat is toch geen oplossing?”