Wie heeft het beeldje uit Marja’s tuin? ‘Het herinnert me aan mijn moeder, ik wil het terug’

Amersfoort heeft vanaf 2024 ‘meest duurzame wijk van Europa’, maar om er te wonen betaal je flinke prijs

Het moet de duurzaamste wijk van Europa worden: Common Woods. Lang een heet hangijzer in de Amersfoortse buurt, maar inmiddels zijn de eerste koopcontracten getekend. De vraagprijzen voor de woningen lopen uiteen van 540.000 euro tot anderhalf miljoen. ,,We gaan samen kijken naar hoe we de buurt invulling geven.”

7:00