Wie stal 82 zakken diepvriesgarnalen uit een supermarkt in Hoevelaken?

Grote partijen

Volgens politiewoordvoerder Ruud Visser is het niet na te gaan of supermarkten al eerder te maken hebben gehad met dergelijke diefstallen van grote partijen garnalen, inktvisringen of diepgevroren vis. ,,Ik sluit evenwel niet uit dat een diefstal van deze omvang en met deze brutaliteit voorafgegaan is door eerdere diefstallen. Om dat precies in kaart te brengen hebben we de verdachten nodig.’’