Wie wil crossen door Veluwse bossen moet betalen, vinden mountainbikers zelf: ‘Terecht, toch?’

Het doorbraak­jaar van wielren­ster Puck Pieterse (20): ‘Heb grote stap gemaakt, ik kan nu ook winnen’

Voor Puck Pieterse kon het dit kalenderjaar niet op. In alle wedstrijden, of het nu op de mountainbike of de veldritfiets was, behaalde de 20-jarige Amersfoortse een podiumplaats. ,,Ik heb een topjaar gehad, alleen sta ik daar niet zo vaak bij stil.”

31 december