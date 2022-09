Wie wil de Valleilijn ‘hebben’? Gelderland probeert opnieuw een vervoerder warm te maken

De huidige afspraken met de provincie lopen tot december dit jaar. Voor een nieuwe termijn (deze concessies worden doorgaans afgesloten voor 15 jaar) bleek in 2020 geen enkele partij geïnteresseerd. Dat was een unieke situatie. Door de teruglopende aantallen reizigers en de onzekerheid in de komende jaren, durfde geen enkel vervoerder het aan om in te schrijven op de spoorlijn die in de volksmond het ‘kippenlijntje’ heet.