Wielrenster door automobilist aangereden in Barneveld

Pinkster­loop voor mantelzor­gers in Nijkerk: ‘Circa een kwart van de jongeren is thuis mantelzor­ger’

De eerste week van juni is de Week van de Jonge Mantelzorger. Daarin wordt aandacht gevraagd voor jongeren die thuis zorg verlenen. Ongeveer een kwart van de kinderen en jongeren in Nederland is een jonge mantelzorger. In Nijkerk wordt voor deze groep een Pinksterloop gehouden, een wandeltocht door het centrum van Nijkerk met stops bij horecazaken.

11:41