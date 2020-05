Willem-jan (42) liet de wolven in DierenPark Amersfoort inslapen: ‘Je went er nooit aan’

Ben Smeeïng stond tot zijn 93ste in zijn winkel aan het Havik: ‘Hij was de oudste winkelier van Amersfoort’

19 mei In de rubriek Van wieg tot graf vertelt journalist Jeroen de Valk het levensverhaal van een onlangs overleden stads- of streekgenoot. Vandaag het leven van Ben Smeeïng (1926-2020). Hij was de oudste winkelier van Amersfoort. Begin dit jaar stond de 93-jarige Ben Smeeïng nog in zijn winkel op het Havik. Hij richtte een elektrotechnisch bedrijf op dat nu 25 mensen in dienst heeft.