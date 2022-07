Willems Wondere Weiland: heen en weer springen, terwijl je met je schouders op elkaar inbeukt

Een verschil was, dat op WWW méér bands en minder dj’s optraden. De artiesten komen dan ook spelen op vrijwillige basis. Die sfeer was er al toen The Four Horsemen ’s middags in de brandende zon de eerste noten liet horen. Meteen begonnen bezoekers te headbangen. Aan het einde van de set beloofde de leadzanger ‘extra veel energie’, op voorwaarde dat we dan wel met z’n allen gaan ‘moshpitten’. Dat is heen en weer springen, terwijl je met je schouders op elkaar inbeukt.