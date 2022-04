Windhoos laatste zetje voor boom, auto's op het nippertje weggehaald

Burgemees­ter wil sobere vrijmibo: ‘Werknemers aan de borrel, thuis bezorgde moeders en vrouwen’

Onder invloed achter het stuur? Op vrijdagavond is dat bijna normaal in Barneveld. In een open brief aan werkgevers pleit burgemeester Jan Luteijn voor het afschaffen van de klassieke vrijdagmiddagborrel. ‘Ik krijg signalen van bezorgde moeders en vrouwen’.

