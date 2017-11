Winkelmedewerkers lokken kussensloopdieven in de val

VAN WIEG TOT GRAF ‘Een schilderij is er gewoon’

14:55 Hij ruimde zijn verfspullen op en verfde de vloer nog van zijn atelier in zijn historische huis in het Gelderse Rijswijk. Hij woonde sinds 1981 met vrouw Loes in het voormalige bouwval uit 1780, dat hij eigenhandig had opgeknapt.