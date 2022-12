Winst van Marokko op Spanje een ‘relatief rustig feestje’ in Amersfoort, mede door hulp van Hassan (68)

Knuppel bij de deur en overdag boodschap­pen doen: angst heerst na derde overval op Amersfoort­se Lidl

Agenten met kogelwerende vesten, een gebied dat afgezet is met politielint en tieners die slachtoffer zijn geworden van een gemaskerde overvaller. Niet voor het eerst dit jaar is de Amersfoortse wijk Schothorst opgeschrikt door een overval op de Lidl-supermarkt. Het afgelegen gebied in de wijk leek maandagavond opnieuw op een spannende filmscène, maar het was de bittere werkelijkheid.

30 november