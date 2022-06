Witte rook in Amersfoort: nieuwe coalitie kiest voor ‘meer groene, sociale en progressieve koers’

Bewoners én politiek eisen snelheids­ver­la­ging op ‘gevaarlij­ke racebaan’, provincie zegt ‘nee’

Even konden aanwonenden van de Bunschoterstraat in Hoogland hun geluk niet op. Éindelijk leek de snelheid van de ‘levensgevaarlijke racebaan’ bij hen voor de deur teruggebracht tot 60 kilometer per uur, met dank aan de gemeenteraad van Amersfoort. Maar het provinciebestuur ziet helemaal niks in dit plan. ,,Het verlagen van de snelheid lost de problemen niet op.’’

23 juni