Woeste harde kern terroriseert voetballers en bedreigt vrijwilligers thuis: ‘Lijkt wel goedkope maffiafilm’

Doen alsof je een kikker bent? Het kan op het klompenpad voor kinderen in Hoevelaken

Naar schapen en vogels kijken, als dier met je blote voeten in de natuur lopen en veel te weten komen over de natuur. Dat kan in Hoevelaken waar sinds eind januari het klompenpad Het Laaksepad KIDS in gebruik genomen is. Voor kinderen van 6 tot 12 jaar en hun (groot)ouders.

10 februari