Wolf in de binnenstad van Amersfoort? Heel logisch, zegt de provincie: ‘Heel normaal gedrag voor zo’n dier’

Deze rector twijfelt niet: ‘Een tussenjaar na de middelbare is niet gek, maar noodzake­lijk’

Nu het weer de tijd van het jaar is dat een nieuwe lichting examenleerlingen zich kan inschrijven voor een studie aan hogeschool of universiteit, heeft Gerrie Strik één voornaam advies: denk ook eens aan een tussenjaar. ,,Dat is niet alleen niet gek, maar bitter noodzakelijk”, vindt ze. En dat zegt ze niet alleen omdat ze toevallig rector is van een instituut dat een jaartje oefenen in levenskunst aanbiedt. ,,Een jaar in de horeca werken, dat helpt je ook.”

5 april