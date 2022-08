Wolven beschermde dieren? Daar willen boeren snel vanaf: ‘Dit zorgt voor veel onrust in de gemeenschap’

Komen er opgelegde azc’s in regio Amersfoort? ‘Meeste gemeenten doen hun uiterste best’

Kan er straks ‘zomaar’ een asielzoekerscentrum verrijzen op een door het Rijk toegewezen locatie? In de regio Amersfoort zijn gemeenten daar niet bang voor, blijkt uit een rondgang. ,,We werken graag mee aan het ledigen van de nood in Ter Apel, maar willen geen vermenging met de Oekraïense stroom vluchtelingen.’’

