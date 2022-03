Wonen en duurzaamheid verbindende thema's in Zeist, al verschilt aanpak tussen grote partijen en lokalen

Dat bleek maandagavond tijdens een eerste debat waarin de lijsttrekkers van de politieke partijen de uitslag van de verkiezingen beschouwden. Dat gebeurde op uitnodiging van de grootste partij: GroenLinks, die de komende vier jaar 7 van de 33 zetels in de gemeenteraad mag innemen.

Woorden als ‘een saaie boel’ en ‘stabiel’ vielen over die uitkomst. Want weliswaar werd GroenLinks de grootste met een gelijkblijvend aantal zetels, verder groeide alleen D66 met twee zetels ten koste van de VVD. Beide komen uit op zes zetels: alle andere partijen blijven even groot of klein.

Kwetsbaar klimaat

GroenLinks, aan de leiding bij het inslaan van de nieuwe weg, wil de komende jaren aan de slag met betaalbare woningen, ‘opkomen voor kwetsbare mensen en een kwetsbaar klimaat’, zei GroenLinks-voorman Roel van Nieuwstadt. ,,D66 voert lokaal een progressievere koers dan landelijk ... en dat sluit aan bij de waarden waar GroenLinks voor staat ....”

Maar dat betekent volgens hem niet per se dat alleen de drie grootste partijen een coalitie moeten gaan vormen en wethouders gaan leveren. GroenLinks wil alle opties verkennen en bijvoorbeeld nog een vierde partij betrekken.

Woningtekort

Belangrijk zal daarbij een gelijk gevoel over onderwerpen als zorg, kansengelijkheid en oog voor kwetsbaren zijn. Maar waar die snel lijkt gevonden, klinkt in de kijk op de woningmarkt nog wel nuanceverschillen. ,,We moeten tegemoet komen aan het woningtekort in het midden- en laag segment, met behoud van groen en door middel van splitsing en aanpassing”, sprak Van Nieuwstadt. ,,Het Zeister groen is ons goud. Dat moeten we behouden en versterken met meer aandacht voor de klimaat- en biodiversiteitscrisis.”

Quote Het CDA wil bouwen, en niet dat we gaan praten over bouwen Marcel Fluitman, voorman CDA

De VVD heeft het in de persoon van Walter van Dijk over het bestrijden van spanning op de woningmarkt ‘met ruimte om ongewenste ontwikkelingen in de kernen tegen te gaan’. En het CDA (3 zetels) ‘wil bouwen en niet dat we gaan praten over bouwen”, aldus voorman Marcel Fluitman. ,,We moeten snel belemmeringen wegnemen, want anders staat er over vier jaar nog geen huis overeind.”

Lokale partijen

Toch denkt GroenLinks snel tot een akkoord te komen met drie of meer partijen. Gehoopt en gerekend wordt op een overeenkomst die in de gemeenteraad breed gesteund wordt, met vlottere besluitvorming in de komende jaren tot resultaat.

Jan Bredius, van Nieuw Democratisch Zeist bood daarbij de lokale partijen als optie voor een mogelijke bestuurspartner. ,,Het wordt wel tijd dat de lokale partijen, een lokale beweging gaan worden. Er zijn veel goede gezamenlijke standpunten en een beweging staat samen sterker en kan zich gesteund zien door zeven zetels”, zei hij. ,,Maak ons als beweging bestuurskandidaat.”

Volledig scherm Thijs de la Court is benoemd tot informateur in Zeist. © AD

Op verzoek van GroenLinks gaat Thijs de la Court de komende tijd als informateur aan de slag, om bij de andere partijen hun wensen en ambities te inventariseren. Bij zijn benoeming merkte hij ook de wens in de Zeister politiek op om oog te hebben voor het meer betrekken van inwoners bij de politiek. De opkomst van ruim 56 procent van de kiezers bij de verkiezingen wordt door vrijwel alle partijen als zorgelijk gezien.

De La Court is verbonden aan Klimaatverbond Nederland, was acht jaar lang wethouder in Lochem en was al eens informateur voor de gemeente Renkum. De hoop is dat rond 17 mei een nieuw college van burgemeester en wethouders kan worden geïnstalleerd.

Volledig scherm Gemeenteraad Zeist Onderzoekend de vergadering © Mel Boas