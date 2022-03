Wonen in een van de meest geliefde wijken van Amersfoort? Deze statige villa staat te koop

Ze troffen het ooit aan in miserabele staat. Het huis van Pierette en Charles aan de Daam Fockemalaan 95 in Amersfoort was overtrokken met zeilen en ontbeerde een fatsoenlijk dak. Het oorspronkelijke rieten dak was nagenoeg verdwenen. Binnen was alles bruin en donker en zwaar verwaarloosd. Er woonde destijds niemand, het diende als kantoorruimte toen het echtpaar er 22 jaar geleden toevallig langskwam.



,,Het stond ook niet te koop. Er was alleen een bordje met een telefoonnummer. Toen we uiteindelijk bij de eigenaar uitkwamen, waren we er redelijk snel uit. Hij wilde er wel vanaf.’’