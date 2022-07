Woningbrand in Voorthuizen: schade aan winkelpand naast woning ‘aanzienlijk’, maar niemand gewond

Boze boeren blokkeer­den hun schoolreis­je, maar maken het nu goed met ijs en (jawel) trekkers

Geen dagje Julianatoren, want de boeren blokkeren de route. Op 22 juni was de teleurstelling groot bij de scholieren van basisschool Schimmelpenninck van der Oye in Hoevelaken. Donderdagmiddag kwam boerenbelangenclub LTO Noord het goedmaken.

7 juli