Woningcorporatie gaat diep door het stof tegenover woedende Amersfoortse huurders: ‘Excuses zijn op zijn plek’

Van der Burgt erkende dat de Alliantie dingen anders had moeten aanpakken. Het grootste pijnpunt is dat bewoners van Jericho pas na de zomervakantie te horen kregen dat hun woningen tegen de vlakte moeten. Dit terwijl het stadsbestuur al op 24 juni werd geïnformeerd en de bewoners een week later een brief in de bus kregen waarin stond dat de Alliantie nog geen keuze had gemaakt in de plannen voor verduurzaming en verbetering van de woningen. ,,Een flagrante leugen’’, concludeerden boze bewoners en politieke partijen.