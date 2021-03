Woningzoeker Melt (26) greep al 15 keer mis: ‘Zelfs op stinkend appartementje werd ik overboden’

Amersfoor­ters eerst! Woning­markt zó overspan­nen dat inwoners voorrang krijgen bij vinden van een huis

De huizenmarkt is in Amersfoort zo overspannen, dat het stadsbestuur nu een omstreden maatregel uit de kast trekt om woningzoekende inwoners te helpen. Van alle huurhuizen met een maandbedrag tot 1000 euro is voortaan de helft exclusief voor Amersfoorters of mensen die hier werken. En dat terwijl kenners er niets in zien.