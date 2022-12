Woon je in Baarn en wil je van je (illegale) vuurwerk af? Dat kan zonder problemen

Gemeentes mogen zelf bepalen of ze een algeheel vuurwerkverbod of vuurwerkvrije zones invoeren. Baarn heeft een aantal vrijwillige vuurwerkvrijezones. Dat houdt in dat inwoners aan de gemeente vragen of hun wijk vuurwerkvrij verklaard kan worden. Het is dan wel aan de bewoners om het gebied vuurwerkvrij te houden. De gemeente handhaaft niet en het afsteken van vuurwerk is daar niet strafbaar.