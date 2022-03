Wooncrisis, nieuw stadhuis, rondweg en autoluwe stadsring: dít moet je weten over D66, VVD, GL en CU

Astrid Janssen (GroenLinks): ‘De westelijke rondweg? We hadden kunnen weglopen, maar dan hadden we heel veel mooie dingen niet kunnen doen’

Volledig scherm Astrid Janssen (45), lijsttrekker van GroenLinks (nu 6 zetels), bij het Eemhuis in Amersfoort © Saskia Berdenis van Berlekom

Als uw partij opnieuw in de coalitie komt, wat is dan het eerste dat u wilt bereiken?

,,Wij willen een nieuw verkeerssysteem, met een autoluwe Stadsring en in veel straten een maximale snelheid van 30 kilometer per uur. We willen op straat meer ruimte voor groen, spelende kinderen, wandelaars en fietsers. Van een autostad moet Amersfoort een groene stad worden. Stel je eens voor hoeveel aantrekkelijker Amersfoort daarvan zou worden.’’

De realiteit is dat bijna alle Amersfoorters een auto hebben én autogebruik harder groeit dan het aantal inwoners. Krijgen we zo geen verstopte autowegen?

,,Niet iedereen hoeft twee auto’s te hebben. We moeten fietsen en OV aantrekkelijker maken, zodat meer mensen daar gebruik van maken. Autoverkeer leiden we straks buiten de stad om. Als je wegen ontwerpt voor auto's krijg je meer auto's. Maar richt je de stad in voor fietsers en voetgangers, dan krijg je meer fietsers en voetgangers.’’

Wat bereikte uw partij de afgelopen vier jaar?

,,We hebben hard gewerkt om meer betaalbare huizen te bouwen. Samen met andere partijen hebben we besluiten genomen over ruim 10.000 nieuwe woningen op korte en lange termijn. Bizar veel toch? Ik ben ook supertrots dat we mensen met problematische schulden veel beter zijn gaan helpen in Amersfoort. Zo hebben mensen minder stress en worden schulden beter afbetaald. Amersfoort is een voorbeeld in Nederland. Als wethouder heb ik veel kunnen betekenen op het terrein van duurzaam bouwen.’’

GroenLinks was eerst ‘tegen’ de westelijke rondweg, maar in 2018 staakt uw partij het verzet om deel te nemen aan de coalitie. ‘Kiezersbedrog’, zo klinkt het verwijt.

,,Wij zijn geen voorstander van de rondweg. Maar we zagen in 2018 dat er een ruime meerderheid ‘voor’ was. Dan kun je weglopen, maar dan hadden we nu niet allerlei mooie dingen bereikt in de coalitie met duurzaamheid, wonen en sociale zaken. Wat hadden we dan bereikt? Niks. De westelijke rondweg was overigens helemaal geen groot verkiezingsthema in 2018 omdat de besluiten al waren genomen.’’

Maar toch: een groene partij die meewerkt aan de kap van 3500 bomen...

,,Daar was al over beslist, het moest alleen nog worden uitgevoerd.’’

Als wethouder duurzaamheid moest u starten met vier wijken van het aardgas te halen. In nog geen één wijk is dat gelukt. Wat ging er mis?

,,In Schothorst-Zuid zijn we best ver met de voorbereidingen. In delen van Vathorst en Nieuwland zijn we in een heel vroeg stadium ook bezig. Het gaat langzamer dan gehoopt. Belangrijkste reden is dat we geen subsidie kregen van het Rijk. Het nieuwe kabinet maakt meer geld vrij. Het tempo moet omhoog voor aardgasloze wijken. We zullen vol inzetten op windmolens, zonnevelden, zon op daken en isoleren. Het klimaat wacht niet.’’