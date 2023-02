Woudenberg beschermt huizen tegen opkopende beleggers, verhuren wordt lastig gemaakt

Nu verhuizing Albert Heijn rond is, gaat het er eindelijk van komen: woningbouw op de Leusderweg

De wens bestaat al jaren, maar nu lijkt het er eindelijk van te komen: woningbouw aan de Leusderweg in Amersfoort, tussen de an Campenstraat en de Verhoevenstraat. Door een akkoord met Albert Heijn over een verplaatsing en de aankoop van een aantal winkelpanden raakt het plan in een stroomversnelling.

2 februari