Woudenberg schrikt van explosie in winkelstraat én bekladding gemeentehuis: ‘Kookpan vol emotie’

Een nog onbekend persoon heeft het dorp Woudenberg flink laten schrikken. In de nacht van donderdag op vrijdag liet hij of zij in de Dorpsstraat een verfbom ontploffen. Ook werden er bekladdingen op het gemeentehuis ontdekt.

De explosie werd ‘s nachts door meerdere omwonenden gehoord en veel van hen schakelden de politie in. Agenten kwamen direct naar de Dorpsstraat en zagen daar veel witte verf en vernielingen aan het pand.

Dit was het resultaat van een afgestoken vuurwerk of een verfbom voor pizzeria Mona Lisa, bevestigt de politie vrijdagmiddag. Al vrij snel troffen agenten een persoon aan met verfresten aan zijn handen. ,,Hij kan ermee te maken hebben gehad, maar had een plausibele verklaring. Toch vragen zijn witte verfspetters om 03.30 uur in de nacht om nader onderzoek, maar ook op andere nog onbekende personen”, stelt woordvoerder Wim Hoonhout. ,,Hij zit niet vast, want het wettelijke bewijs ontbreekt nog.”

Niet veel later werden nog meer vernielingen opgemerkt. Zo waren het gemeentehuis én reclameborden voorzien van leuzen zoals ‘Eigen volk eerst', ‘ACAB (All Cops Are Bastards)’, ‘Vuile Commie’ en ‘AntiFa-Zone’.

Tekst gaat verder onder de tweet...

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.

Op het gemeentehuis, waar vrijdagmiddag ondanks herhaaldelijke pogingen niemand de telefoon opnam, sierde ook de naam Magda, mogelijk refererend naar burgemeester Magda Jansen. ,,We onderzoeken of deze graffiti direct op de burgemeester is gericht.” aldus Hoonhout. ,Ik kan begrijpen dat dit erg naar is. Deze daad is waarschijnlijk gedaan door iemand die zich heel erg verveelt.”

Onder druk

De woordvoerder vindt het kwalijk dat de verfbom is afgestoken en er vernielingen zijn aangericht op borden en het gemeentehuis. ,,De samenleving staat onder druk en dat wordt bij sommigen door de verkiezingen, de coronacrisis én misschien wel de oorlog in Oekraïne opgevoerd. Het is bij sommigen een kookpan vol emotie. Dat is kwalijk, maar veel kwalijker dat anderen daar last van hebben.”

Hoewel de politie dus een verdachte op het oog heeft, hoopt de politie dat getuigen zich melden. ,,Dat maakt de zaak nog sterker.” Medewerkers van het restaurant wilde vrijdagmiddag niet reageren op het voorval voor de deur.

Bekijk onze meest bekeken nieuwsvideo’s in onderstaande playlist:

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.