Woudenberger Jacco van der Tak (40) voorgedragen als nieuwe burgemeester van Barneveld

Van der Tak (CDA) is momenteel nog directeur Communicatie bij de NS. Eerder was hij omgevingsmanager van het Havenbedrijf Rotterdam.

Jan Top (SGP), voorzitter van de vertrouwenscommissie, omschrijft de aanstaande burgemeester als iemand met ‘een warm hart’. ,,Een open, empatische persoonlijkheid, die mensen weet mee te nemen. Hij is de beste kandidaat om een nieuw hoofdstuk toe te voegen aan het verhaal van Barneveld.”

,,Ik voel me zeer vereerd en dankbaar dat ik in deze veelzijdige en ondernemende gemeente aan de slag kan", zei Van der Tak, die getrouwd is en vier dochters heeft, in een eerste reactie op zijn benoeming. Nadat de voordracht is goedgekeurd door de Kroon (de koning en de regering), wordt hij op 9 februari geïnstalleerd.

Waarnemend burgemeester

Jan Luteijn trad op 1 februari 2021 aan als waarnemend burgemeester van de gemeente Barneveld. Hij was daarvoor een jaar waarnemend burgemeester van de gemeente Geertruidenberg in Noord-Brabant. Daarvoor werkte hij onder meer zeven jaar als burgemeester in de gemeente Cromstrijen in Zuid-Holland en 12 jaar als wethouder in de gemeente Werkendam.

Zijn voorganger burgemeester Asje van Dijk zat veel langer in het zadel. Hij zwaaide eind januari 2021 af op 65-jarige leeftijd, na negen jaar burgemeester te zijn geweest van Barneveld. Hij stopte omdat hij in een ‘andere levensfase’ terechtkwam. Een receptie zat er niet in, doordat het midden in coronatijd was.

In een afscheidsbrief memoreerde hij de vele ontmoetingen die hij in die tijd had met mensen: ,,Zo graag had ik ze nog een keer in de ogen gekeken, een hand gegeven en iets persoonlijks van hen willen horen. Maar ik ben een nuchter mens. Als het niet kan zoals het moet, moet het maar zoals het kan. Asjedankt!”

