Yasin (39) vrijgesproken van autobrandstichting in Amersfoort: te weinig bewijs

Dringende oproep aan bedrijven: ga flexibel met energie om, anders hebben nieuwe woonwijken geen stroom

Zet je boiler wat later aan of laat een gemaal wat eerder pompen. De vraag naar bedrijven die flexibel met hun stroomgebruik willen omgaan, wordt steeds dringender. Melden die zich niet, dan kan het gevolg zijn dat voorzieningen in nieuwe woonwijken of nieuwe bedrijvigheid, niet kan worden aangesloten op het elektriciteitsnet.

17 november