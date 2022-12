Zakenman en vastgoedmagnaat Job Heilijgers (1942 - 2022) was steenrijk, maar daar liep hij niet mee te koop

Koppel knalt met auto tegen verkeers­licht bij de Stichtse Rotonde en neemt de benen

Twee inzittenden hebben zich vrijdagavond uit de voeten gemaakt, nadat ze met hun auto hard tegen een verkeerslicht botsten bij de Stichtse Rotonde. De wagen had flinke schade en van het verkeerslicht is weinig meer over.

17 december