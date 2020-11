Zangeres Conny Vink (75) was dol op aap Mike na hun optreden bij Mies Bouwman. Nu moet ze 'janken' om zijn dood

Wereldbe­roem­de apenexpert: ‘Tonen van dode chimpan­sees zou goed zijn, ook apen kunnen rouwen’

5 november Het was een goed idee geweest de dode lichamen van neergeschoten chimpansees Mike en Karibuna in DierenPark Amersfoort aan de apengroep te tonen. Dat zegt Frans de Waal, een van ’s werelds meest vooraanstaande primatologen en directeur van Living Links, Center for the Advanced Study of Ape and Human Evolution in Atlanta.