Ze zag de toekomst al voor zich in haar huis, maar toch verkoopt Monica het: ‘Hoofdprijs van mijn leven’

Dit bijzondere ‘Huisje van Mien’ is gered van de sloop, nu is er vrees dat het aftakelt: ‘Opknappen die handel’

De vlag ging uit in 2019 toen de historische hovenierswoning aan de Van Zijstweg in Utrecht gered werd van sloop. Daarna werd het stil rond het ‘Huisje van Mien’, zoals de woning uit 1875 wordt genoemd. De vereniging Oud Utrecht slaat alarm over de staat van het onderhoud: ,,Opknappen die handel”, is hun boodschap aan de gemeente Utrecht, die al 25 jaar eigenaar is van het pand.

4 augustus