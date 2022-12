Zeepkistenrace in Amersfoort: met 40 km/u naar beneden en een fiets en flesjes bier voor de winnaar

Inchecken met betaalpas voortaan mogelijk bij reizen Valleilijn

Iedereen die met de treinen reist van de Valleilijn tussen Amersfoort en Ede-Wageningen kunnen vanaf vandaag ook met hun betaalpas of creditcard inchecken. Als je je portemonnee vergeet is daar ook een oplossing voor, de betaalpas op je telefoon werkt namelijk ook. In meerdere regio’s in Nederland is deze manier van inchecken inmiddels toegepast.

12:57