Zes topstukken van Nationaal Militair Museum in de schijnwerpers

Invallen in Amersfoort en Soest bij actie tegen georganiseerde hennepteelt

15:33 De politie heeft in Utrecht, Amersfoort en Soest woningen doorzocht in een grensoverschrijdend onderzoek naar georganiseerde hennepteelt in Oost-Groningen en Noord-Duitsland. Daarbij is in de provincie Utrecht administratie in beslag genomen.