Zestien jaar na het eerste plan: Baarn gaat een woonwijk bouwen langs de A1

Het gaat eindelijk gebeuren in Baarn: een woonwijk langs de snelweg A1, met hoge glazen geluidswanden en zogeheten walwoningen om het snelweggeluid te dempen.

In 2006 waren er al plannen om in het laatste strookje beschikbare grond aan de rand van Baarn te bouwen. De Noordschil heette het toen, omdat het grenst aan het gelijknamige bedrijventerrein en omdat het ook gewoon in het noorden ligt, aan de rand, als een schil.

Dinsdag tekende wethouder Erwin Jansma een samenwerkingsovereenkomst en een zogeheten leveringsakte. Die werd ook ondertekend door W&F Investments uit Hilversum die samen met Baarn eigenaar is van de gronden tussen de A1 en de Drakenburgerweg.

Boerderij

Plan is om er vanaf 2024 te gaan bouwen. Er is plek voor 500 woningen, waarvan de helft betaalbare woningen (tot een grens van 3 ton) komen. Honderd daarvan worden sociale huur en vijftig middeldure huur. De boerderij die er nog staat maakt plaats voor woningbouw en er moeten ook volkstuintjes wijken.

Felste tegenstander van de wijk is de Baarnse Onafhankelijke Partij, die in 2006 al verklaarde dat er nooit gezond gewoond kan worden langs de snelweg. Er zijn wel berekeningen gemaakt waarbij de vervuiling aan fijnstof en stikstof binnen de normen blijft. De BOP is nog steeds tegen.

In de plannen zit ook een uitbreiding van 2,5 hectare van het bedrijventerrein waar de woonwijk aan grenst. De zogeheten walwoningen worden met hun rug naar de snelweg gebouwd op een afstand van 30 meter, zo is de bedoeling. Baarn wil er de meest duurzame woonwijk van de gemeente van maken.

De gemeente mikt ook op nieuwe innovaties en nieuwe technische oplossingen’ om te waarborgen dat de bewoners zo weinig mogelijk last hebben van lawaai en luchtvervuilingen.’ Dat staat in het document De Staat van Baarn, een in februari vastgesteld toekomstvisie als basis geldt voor een Omgevingsvisie die er nog komt.

