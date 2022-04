Zestig extra opvangplekken voor Oekraïense vluchtelingen in Woudenberg

De 25 veiligheidsregio’s in Nederland moeten ieder opvang bieden aan zo’n tweeduizend vluchtelingen. Daarbij gaat de voorkeur uit naar langdurige opvang. De gemeente heeft niet veel geschikte locaties om mensen voor een langere periode onder te brengen. Daarom is ze extra blij met initiatieven zoals deze. ,,Het is een ontzettend mooi en fijn initiatief dat de mensen van Eben-Haëzer een veilige plek willen bieden aan families die op de vlucht zijn voor de oorlog in hun land. Ik ben hen daar zeer dankbaar voor”, aldus burgemeester Jansen.

96 opvangplekken

Op vakantiepark De Heigraaf en in een pand aan het Koningin Julianaplein worden al vluchtelingen opgevangen. In totaal biedt de gemeente Woudenberg nu 96 opvangplekken aan voor vluchtelingen uit Oekraïne. Dit is naast de ongeveer zeventig vluchtelingen die particulier worden opgevangen in gastgezinnen in Woudenberg.