Zestig huishoudens in Amersfoort zonder water door gesprongen waterleiding

Kiekeboe, de otter is terug in Amersfoort! ‘Het volgende hoogtepunt­je is het spotten van jonkies’

De otter is definitief terug in Amersfoort. En dat betekent dat het de goede kant opgaat met de natuurvriendelijkheid, zegt de Leusdense otterkenner Ellen van Norren. Voor haar was het beeld vastleggen van het dier een persoonlijk hoogtepunt. ,,Fantastisch om ze na al die tijd praktisch in je achtertuin te zien.”

7:00