Zieke juf Saskia (33) bereidt zich na vermoeiende reis voor op operatie in Barcelona

Vorig jaar bijna 700 au­to-inbraken in Amersfoort, stad staat daarmee in de top 15 van het land

14:08 Amersfoort is één van de vijftien steden waar vorig jaar de meeste auto-inbraken werden gepleegd. In de stad ging het 643 keer mis, dat is 4,1 keer per duizend inwoners.