Zieke Sylvia radeloos na diefstal van kar

Airbagdieven maken tientallen slachtoffers in regio

18:19 Tientallen automobilisten in Amersfoort, Barneveld, Hoevelaken en Nijkerk troffen de afgelopen week hun auto ’s ochtends aan zonder stuur, airbag, autobanden of apparatuur. De politie in Amersfoort spreekt van ‘een piek in het aantal autokraken’.