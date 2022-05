Zó moet de gekapseisde Bunsjoter weer boven water komen (zonder al te veel stress)

Schilderij ‘Gezicht op Amersfoort’ na een jaar weer in optima forma te aanschou­wen in Museum Flehite

Het zeventiende-eeuwse schilderij ‘Gezicht op Amersfoort’ is na meer dan een jaar weer te zien in Museum Flehite in Amersfoort. De restauratie van de ‘nachtwacht van Amersfoort’ uit 1671 is klaar. Met nieuwe vernislagen en bijwerkingen aan beschadigde plekken is het schilderij weer in volle glorie te bewonderen.

30 mei